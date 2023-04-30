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Экономист Николай Кузнецов предупредил об отмене ипотеки по минимальным ставкам с 1 мая

Экономика
Экономист Николай Кузнецов предупредил об отмене ипотеки по минимальным ставкам с 1 мая

Ипотеки по минимальным ставкам больше не будет Такое мнение высказал доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов.

Как рассказал экономист причина кроется в изменении правил ЦБ по надбавкам к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. В результате дешевой ипотеки больше не будет.

Данная ситуация может привести к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Дешевые кредиты на жилье долгое время являлись основным инструментом для покупки недвижимости.

«Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — отметил эксперт в беседе с изданием «Прайм»

Ранее стало известно, что в Госдуме поддержали механизм одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков.
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