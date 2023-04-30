Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Армению и Азербайджан к мирному диалогу

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся в субботу. В ходе переговоров американский государственный деятель выразил позицию Вашингтона относительно мирного урегулирования в Закавказье, сообщает пресс-служба Госдепа.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны США», — говорится в сообщении.
Политик отметил, что единственным путем к решению споров между Ереваном и Баку является прямой диалог. Он поблагодарил Пашиняна за приверженность мирному процессу.
Ранее Армянский МИД обвинил Азербайджан в установлении КПП в Лачинском коридоре, что, по мнению Еревана, является вопиющим нарушением трехстороннего заявления 2020 года. По словам дипломатов, Баку преследует цель провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.