Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Армению и Азербайджан к мирному диалогу

Ранее Армянский МИД обвинил Азербайджан в установлении КПП в Лачинском коридоре, что, по мнению Еревана, является вопиющим нарушением трехстороннего заявления 2020 года. По словам дипломатов, Баку преследует цель провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.