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Президент Украины Зеленский: готовится пакет санкций в отношении ВПК РФ и «мощные шаги» для создания трибунала

Политика
Президент Украины Зеленский: готовится пакет санкций в отношении ВПК РФ и «мощные шаги» для создания трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего вечернего обращения заявил, что готовится новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, которые заняты в военно-промышленном комплексе РФ.

«Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК РФ и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию», — сообщал Зеленский.

Украинский лидер упомянул, что в настоящий момент готовятся «важные и мощные шаги» для объединения партнеров. Вместе они якобы наращивают энергию, чтобы создать трибунал по «преступлениям России».

Ранее Украинский журналист показал «Секретное совещание» президента Зеленского в бункере в Николаевской области.
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