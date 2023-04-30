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Актриса Алика Смехова опубликовала обнаженное фото в личном блоге

Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова опубликовала обнаженное фото в личном блоге

Исполнительница песни «Чужой поцелуй», советская и российская актриса Алика Смехова в свои 55 лет похудела на десять килограмм. Своей новой фигурой звезда похвасталась в личном блоге. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Алика Смехова выложила в свои социальные сети пикантное фото, на котором прикрывается еловыми ветвями в парной. В подписи под публикацией актриса отметила, что когда ей тяжело она идет в баню и возрождается.

Ранее стало известно, что Юлианна Караулова станет новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Телепередача вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей. Формат остался прежним.
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