Турецкий адмирал в отставке Гюрдениз призвал страну выйти из состава НАТО

Адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз заявил, что наибольшая угроза для Турции исходит от стран Запада. Об этом сообщает турецкий новостной телеканал Tele1.
«Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем», — заявил Гюрдениз в эфире телеканала.
Военный эксперт добавил, что за примером далеко ходить не надо, достаточно оценить отчеты Евросоюза, которые противоречат геополитическим интересам Турции.
По его мнению, Турция будет вынуждена закрыть проливы для РФ и тогда вспыхнет война между Россией и НАТО, а в этом случае есть риск применения ядерного оружия.
«Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинского конфликта и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане», — заключил адмирал.
Ранее в Госдуме отреагировали на ратификацию Турцией вступления Финляндии в НАТО.