Два жителя поселка Суземка погибли в результате обстрела ВСУ Брянской области

Новые подробности обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате удара украинских боевиков погибли двое местных жителей.
Глава региона рассказал, что один жилой дом разрушен полностью из-за обстрела. Два других частично пострадали. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадал один человек. Попадание снаряда в жилой дом вызвало пожар и частичное разрушение здания.