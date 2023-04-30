Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Два жителя поселка Суземка погибли в результате обстрела ВСУ Брянской области

Происшествия
Два жителя поселка Суземка погибли в результате обстрела ВСУ Брянской области

Новые подробности обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате удара украинских боевиков погибли двое местных жителей.

Глава региона рассказал, что один жилой дом разрушен полностью из-за обстрела. Два других частично пострадали. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадал один человек. Попадание снаряда в жилой дом вызвало пожар и частичное разрушение здания.
брянская область александр богомаз обстрел погибшие жертвы обстрела
Военкоры ФАН