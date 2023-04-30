В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели пожилой женщины в ливневом коллекторе

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели жительницы Ростова-на-Дону, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
28 апреля 2023 года в ливневом коллекторе открытого типа в городе Ростове-на-Дону обнаружено тело 81-летней женщины.
В пятницу тело женщины 1942 года рождения обнаружили на улице Тульской. Следователь провел осмотр места происшествия и назначил судебное следствие, чтобы выяснить точную причину смерти женщины.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального отделения СК в Ростове-на-Дону установить обстоятельства смерти пенсионерки.
Ранее сообщалось, что пенсионерка-волонтер из Хабаровска Наталья Пасика вернулась на передовую.