Президент Сирии Башар Асад заявил, что отказ от доллара является залогом экономического развития

Президент Сирии Башар Асад во время встречи со специальным посланником Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем заявил, что сирийское государство видит перспективу экономического развития в отказе от доллара в расчетах. Американскую валюту глава САР предложил заменить на юань.
Асад считает, что данная инициатива имеет большее будущее и позволит укрепить многостороннее сотрудничество. Слова президента передает агентство Sana.
«Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами», — прокомментировал президент Сирии.
Ранее сообщалось, что президент Ирана лично посетит Сирию впервые за 12 лет.