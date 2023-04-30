Украинский журналист показал «Секретное совещание» президента Зеленского в бункере в Николаевской области

Дата и населенный пункт где проходило «секретное совещание» украинского лидера корреспондент не уточняет. В бункер, где проходила встреча, ненадолго пригласили представителей СМИ. Их обязали сдать все мобильные устройства, которые можно отследить. То же самое должны были сделать и участники совещания.