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Украинский журналист показал «Секретное совещание» президента Зеленского в бункере в Николаевской области

Политика
Украинский журналист показал «Секретное совещание» президента Зеленского в бункере в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел подземное совещание во время поездки в Николаевскою область. Подробности заседания в бункере украинский журналист Дмитрий Комаров показал в репортаже, отрывки которого появились в соцсетях.

Дата и населенный пункт где проходило «секретное совещание» украинского лидера корреспондент не уточняет. В бункер, где проходила встреча, ненадолго пригласили представителей СМИ. Их обязали сдать все мобильные устройства, которые можно отследить. То же самое должны были сделать и участники совещания.

После непродолжительных протокольных съемок репортеров попросили покинуть бункер и дождаться окончания встречи в автобусе. Журналисты недолго пробыли снаружи, вскоре их пригласили обратно из-за объявления воздушной тревоги.

Ранее Зеленский признался, что носит при себе пистолет.
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