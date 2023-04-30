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Рейс Париж — Ереван авиакомпании Fly One Armenia совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета Турции

Происшествия
Рейс Париж — Ереван авиакомпании Fly One Armenia совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета Турции

Самолет, совершавший рейс из Парижа в Ереван, приземлился в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства для армянской авиакомпании Flyone Armenia. Об этом сообщил глава совета директоров Арам Ананян.

«Рейс Париж — Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства», — сказал глава авиакомпании.

Люди с детьми уже два часа сидят в самолете и ждут разрешения ситуации, однако пока пассажирам ничего определенного не сказали. Глава армянской авиакомпании заявил, что в ближайшее время проинформирует о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее сообщалось, что Турция закрыла воздушное пространство для рейсов авиакомпании Flyone Armenia в Европу.
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