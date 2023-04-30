На Замоскворецкой ветке московского метро возобновили движение поездов

В столице график движения поездов на Замоскворецкой линии метро восстановили. Об этом сообщил официальный Telegram-канал московского дептранса.
«Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщал, что на центральном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов. Причиной стало падение человека на рельсы.
Ранее мужчина упал на пути станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге.