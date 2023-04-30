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На Замоскворецкой ветке московского метро возобновили движение поездов

Происшествия
На Замоскворецкой ветке московского метро возобновили движение поездов

В столице график движения поездов на Замоскворецкой линии метро восстановили. Об этом сообщил официальный Telegram-канал московского дептранса.

«Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщал, что на центральном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов. Причиной стало падение человека на рельсы.

Ранее мужчина упал на пути станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге.
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