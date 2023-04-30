Стали известны подробности двойного убийства, в котором обвинили брата актрисы Екатерины Волковой

Позже брату российской актрисы было предъявлено обвинение в убийстве двух его друзей в США. Подруга убитых рассказала, что преступник снял хранилище на имя Щукина и перенес туда в нескольких контейнерах останки жертвы. Позже было обнаружено и тело Векшина. Труп тоже лежал в контейнере, на нем было множество ножевых ранений.