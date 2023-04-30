Стали известны подробности двойного убийства, в котором обвинили брата актрисы Екатерины Волковой

Подруга двух убитых в США россиян рассказала подробности произошедшего. По ее словам, брат актрисы Екатерины Волковой 41-летний Леонид Волков убил своих друзей и расчленил одного из них, пишет StarHit.
Убитые фотограф Павел Векшин и специалист по кибербезопасности Кирилл Щукин помогли мужчине арендовать жилье в Бостоне и стали его поручителями. Когда Волкова выселяли из дома за неуплату, мужчины активно содействовали этому.
Позже брату российской актрисы было предъявлено обвинение в убийстве двух его друзей в США. Подруга убитых рассказала, что преступник снял хранилище на имя Щукина и перенес туда в нескольких контейнерах останки жертвы. Позже было обнаружено и тело Векшина. Труп тоже лежал в контейнере, на нем было множество ножевых ранений.
Ранее звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова вышла на связь с подписчиками после новостей об аресте брата Леонида. Происходящее она назвала «страшным сном»