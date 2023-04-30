На острове Родос в Греции таксисты напали на работников компании Uber

В Греции на острове Родос таксисты напали на работников компании Cool Rhodes, которой управляет американская международная компания Uber. После произошедшего нападения один водитель получил тяжелые травмы. Всего повреждено 15 автомобилей.
Также таксисты из другой ассоциации нанесли ущерб офису Cool Rhodes. Полиция приведена в состояние повышенной готовности, поскольку водители намереваются продолжать забастовки до тех пор, пока Uber не покинет Родос. Об этом пишет издание Newsit.
Полицейские задержали одного человека, который арестован за участие в происшествии, физический вред и нанесение ущерба имуществу.
«Мы не примем атмосферу террора, которую они пытаются навязать своими действиями. Мы уже предприняли необходимые юридические действия», — говорится в сообщении Cool Rhodes.
Ранее сообщалось, что трое вооруженных грабителей совершили налет на бутик Bulgari в центре Парижа.