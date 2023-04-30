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В Саратове ребенка доставили в больницу после падения со второго этажа

Происшествия
В Саратове ребенка доставили в больницу после падения со второго этажа

Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в кафе в Саратове, после чего девочку доставили в больницу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

По словам чиновника, инцидент произошёл в районе 8 вечера в кафе «Ветерок». Четырехлетняя Лиза выпала с высоты второго этажа.

Девочка была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и с ушибом грудной клетки. Врачи оценивают состояние девочки как средне тяжелое.

Ранее стало известно, что СК начали проверку из-за травмы ребенка на эскалаторе в торговом центре Махачкалы.
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