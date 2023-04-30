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США обвинили Пекин в запугивании и преследовании филиппинских судов

Политика
США обвинили Пекин в запугивании и преследовании филиппинских судов

Администрация США обвинила Китай в преследовании и запугивании филиппинских судов в Южно-Китиайском море. Госдеп выразил поддержку в отношении Филиппин по вопросу свободы навигации на воде.

В ведомстве сообщили, что береговая охрана КНР посягают на свободу передвижения филиппинских судов во время осуществления патрулирования.

«Мы призываем Пекин воздержаться от провокаций и небезопасных действий», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Глава пресс-службы отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжат контролировать ситуацию в Южно-Китайском море. Он указал, что нападение, происходящие в Тихом океане, задействуют договор о международной безопасности.

Ранее сообщалось, что представители Китая и Филиппин, в ходе посещения пекинской делегацией Манилы, пообещали активнее налаживать связи и укреплять сотрудничество между странами.
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