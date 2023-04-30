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Daily Express: В Британии беспокоятся о слабой защищенности подводных линий электроснабжения

Общество
Daily Express: В Британии беспокоятся о слабой защищенности подводных линий электроснабжения

Сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес заявил, что Россия может ударить по Великобритании, повредив интернет-кабели и линии энергоснабжения. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

По словам эксперта, национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей.

Возможная атака приведет к перебоям с электроэнергией, которые парализуют страну. Отключится интернет, больницы и предприятия не смогут исправно работать, а банки обрабатывать денежные переводы, резюмировал спикер.

В настоящее время функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.

Ранее постпред Британии при ООН решила заявить о непризнании «территориальных претензий» России от лица всего мира.
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