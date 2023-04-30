Daily Express: В Британии беспокоятся о слабой защищенности подводных линий электроснабжения

Сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес заявил, что Россия может ударить по Великобритании, повредив интернет-кабели и линии энергоснабжения. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.
По словам эксперта, национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей.
Возможная атака приведет к перебоям с электроэнергией, которые парализуют страну. Отключится интернет, больницы и предприятия не смогут исправно работать, а банки обрабатывать денежные переводы, резюмировал спикер.
В настоящее время функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.
Ранее постпред Британии при ООН решила заявить о непризнании «территориальных претензий» России от лица всего мира.