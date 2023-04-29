Пожар в Московском районе Петербурга на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге локализован

В Московском районе ликвидировали пожар в здании, где располагается мясокомбинат «Самсон». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
В субботу, 29 апреля, в 17:35 загорелось заброшенное неэксплуатируемое здание по адресу Московское шоссе 13. Горение происходило на четвертом этаже на общей площади в 600 квадратных метров.
Известно, что в 17:49 пожар подтвердили. В 21:43 зафиксировали ликвидацию открытого горения.
К ликвидации огня привлечено от МЧС: 7 единиц специальной техники и 28 человек личного состава.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 200 «квадратов» на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге.