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Пожар в Московском районе Петербурга на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге локализован

Происшествия
Пожар в Московском районе Петербурга на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге локализован

В Московском районе ликвидировали пожар в здании, где располагается мясокомбинат «Самсон». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

В субботу, 29 апреля, в 17:35 загорелось заброшенное неэксплуатируемое здание по адресу Московское шоссе 13. Горение происходило на четвертом этаже на общей площади в 600 квадратных метров.

Известно, что в 17:49 пожар подтвердили. В 21:43 зафиксировали ликвидацию открытого горения.

К ликвидации огня привлечено от МЧС: 7 единиц специальной техники и 28 человек личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 200 «квадратов» на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге.
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