Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил с судьями после матча со «Спартаком»

«Ростов» вел со счетом 1:0 до 94-й минуты матча, пока игрок «Спартака» Александр Соболев не забил мяч. После окончания матча Карпину выдали красную карточку из-за того, что он вышел на площадку и начал предъявлять претензии главному судье Левникову.