Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил с судьями после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал действия бригады судей во главе с Кириллом Левниковым в 25-м туре матча Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Ростов» вел со счетом 1:0 до 94-й минуты матча, пока игрок «Спартака» Александр Соболев не забил мяч. После окончания матча Карпину выдали красную карточку из-за того, что он вышел на площадку и начал предъявлять претензии главному судье Левникову.
Карпин добавил, что он разговаривал с арбитрами по поводу ситуации.
«Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака», — прокомментировал тренер «Ростова».
В следующем туре, который пройдет 6 мая, Карпину придется наблюдать за игрой с трибуны из-за красной карточки.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ.