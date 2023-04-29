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«Можете даже не мечтать»: замглавы украинского МИД Мельника раскритиковали за слова о вступлении страны в НАТО

Политика
«Можете даже не мечтать»: замглавы украинского МИД Мельника раскритиковали за слова о вступлении страны в НАТО

Пользователи социальной сети Twitter (заблокирована в России) осудили заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после того, как он выразил уверенность в будущем членстве страны в НАТО.

Мельник заявил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, так как это должно «обеспечить мир после победы ВСУ». Пользователи сети скептически отнеслись к подобному оптимизму дипломата и назвали желание Украины вступить в НАТО «навязчивым» и «приводящим к конфликту».

«Можете даже не мечтать», — написал кто-то из комментаторов.

Другой пользователь Twitter отметил, что вступление Украины в НАТО маловероятно и посоветовал обзавестись запасным планом. Пользователи поинтересовались, почему Мельнику все еще позволяют высказывать в Сети подобные идеи. Они посчитали, что Киев «делит шкуру неубитого медведя».

Ранее сообщалось, что в Германии сравнили риторику заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника с нацисткой.
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