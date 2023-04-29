«Можете даже не мечтать»: замглавы украинского МИД Мельника раскритиковали за слова о вступлении страны в НАТО

Мельник заявил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, так как это должно «обеспечить мир после победы ВСУ». Пользователи сети скептически отнеслись к подобному оптимизму дипломата и назвали желание Украины вступить в НАТО «навязчивым» и «приводящим к конфликту».