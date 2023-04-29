Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французская прокуратура расследует дело в российском филиале Auchan по подозрению в коррупции

Общество
Французская прокуратура расследует дело в российском филиале Auchan по подозрению в коррупции

Филиал французской компании Auchan стал объектом расследования во Франции по подозрению в коррупции, передает Le Figaro.

По информации французской газеты, прокуратура Франции с марта 2020 года расследует дело филиала российской компании Auchan «по подозрению в подкупе иностранного должностного лица».

Также говорится о «коррупции со стороны физического лица, соучастии и сокрытии этих преступлений».

В материале газеты указывается, что в 2020 году проводились обыски в российской «дочке» Auchan, однако никаких результатов они не дали.

Ранее сообщалось, что более 50 человек в Венесуэле задержали по подозрению в коррупции.
ашан франция коррупция
Военкоры ФАН