«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ

В Москве встреча двух футбольных команд завершилась со счетом 1:1
Александр Селяв, представляющий «Ростов», своим дебютным голом открыл счет на 80-й минуте матча. Позже, на 4-й компенсированной минуте Александр Соболев из московского «Спартака» забил ответный мяч.
Футболиста из «Ростова» Кирилла Щетинина в первом тайме заменили на Даниила Уткина из-за подозрения на сотрясение мозга после столкновения с товарищем по команде Виктором Мелехиным.
Второе место на турнирной таблице с 50 очками занимает футбольная команда «Ростов». «Спартак находится на третьем месте с 49 очками.
Ростовчане 6 мая сыграют с воронежским «Факелом». Позже московский клуб 7 мая поборется с «Зенитом».
Ранее агент футболиста Магомеда Оздоева поделился подробностями несостоявшегося трансфера полузащитника в «Лилль».