Indian Express: призера Олимпиады Варганову арестовали на Гоа по подозрению в распространении наркотиков

Серебряный призер московской Олимпиады по плаванию Светлана Варганова арестована по обвинению в продаже наркотиков, сообщает The Indian Express.
Олимпийская медалистка из России Светлана Варганова, завоевавшая серебряную медаль по плаванию на Играх 1980 года, была среди трех человек, арестованных в рамках «международного наркокартеля» на Гоа, сообщило в субботу Бюро по контролю над наркотиками. Операция спецслужб длилась две недели.
Среди двух других лиц — бывший российский полицейский, идентифицированный как Андре, и индийский сообщник Акаш, сообщили в антинаркотическом ведомстве.
Ранее стало известно, что четверо иностранцев задержаны в Саудовской Аравии за контрабанду наркотиков