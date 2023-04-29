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Indian Express: призера Олимпиады Варганову арестовали на Гоа по подозрению в распространении наркотиков

Происшествия
Indian Express: призера Олимпиады Варганову арестовали на Гоа по подозрению в распространении наркотиков

Серебряный призер московской Олимпиады по плаванию Светлана Варганова арестована по обвинению в продаже наркотиков, сообщает The Indian Express.

Олимпийская медалистка из России Светлана Варганова, завоевавшая серебряную медаль по плаванию на Играх 1980 года, была среди трех человек, арестованных в рамках «международного наркокартеля» на Гоа, сообщило в субботу Бюро по контролю над наркотиками. Операция спецслужб длилась две недели.

Среди двух других лиц — бывший российский полицейский, идентифицированный как Андре, и индийский сообщник Акаш, сообщили в антинаркотическом ведомстве.

Ранее стало известно, что четверо иностранцев задержаны в Саудовской Аравии за контрабанду наркотиков
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