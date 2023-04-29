Indian Express: призера Олимпиады Варганову арестовали на Гоа по подозрению в распространении наркотиков

Олимпийская медалистка из России Светлана Варганова, завоевавшая серебряную медаль по плаванию на Играх 1980 года, была среди трех человек, арестованных в рамках «международного наркокартеля» на Гоа, сообщило в субботу Бюро по контролю над наркотиками. Операция спецслужб длилась две недели.