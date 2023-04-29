В Казани мальчик сломал себе шею во время попытки выполнить трюк на самокате

Мальчик повредил шею во время конкурса по катанию на самокате в казанском парке Урам. Момент травмы попал на видео, сообщают местные СМИ.
Во время соревнований мальчик успешно прошел несколько этапов дорожки, но в какой-то момент упал, во время выполнения трюка. При падении юный райдер травмировал шею.
Сотрудники скорой оказали юному спортсмену экстренную медицинскую помощь на месте, после чего мальчик был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о смерти пятилетней девочки на самокате в детском саду закрыли без суда и следствия в Новосибирске. Медицинская экспертиза выяснила, что девочка умерла не от падения.