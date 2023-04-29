Бразильский судья Флавий Лукас отменил решение о блокировке Telegram в стране

Судья Флавий Лукас посчитал, что предыдущее решение о блокировке Telegram было необоснованным, поскольку нарушает свободу коммуникации. При этом законник оставил в силе штраф на сумму в 1 миллион реалов (примерно 16 миллионов рублей) за непредставление информации, запрошенной следственными органами.