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Бразильский судья Флавий Лукас отменил решение о блокировке Telegram в стране

Общество
Бразильский судья Флавий Лукас отменил решение о блокировке Telegram в стране

Суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram, сообщает издание G1.

Судья Флавий Лукас посчитал, что предыдущее решение о блокировке Telegram было необоснованным, поскольку нарушает свободу коммуникации. При этом законник оставил в силе штраф на сумму в 1 миллион реалов (примерно 16 миллионов рублей) за непредставление информации, запрошенной следственными органами.

Ранее стало известно, что власти Бразилии заблокировали Telegram. Формальным поводом для этого стал отказ компании предоставить данные о ряде каналов, распространяющих материалы праворадикальной направленности.
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