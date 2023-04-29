Турция закрыла воздушное пространство для рейсов авиакомпании Flyone Armenia в Европу

Глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян сообщил, что Турция закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.
Глава авиакомпании рассказал, что пассажиры отмененных рейсов и представители Flyone Armenia поставлены перед фактом.
«По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции», — сообщил Арам Ананян.
Он отметил, что авиакомпания ведет работу с пассажирами и в ближайшее известит о дальнейших действиях.
Турецкая сторона никаких объяснений и комментариев не дала.
Ранее сообщалось, что воздушное пространство РФ для рейсов в Европу будет закрыто до 2029 года.