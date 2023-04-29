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Турция закрыла воздушное пространство для рейсов авиакомпании Flyone Armenia в Европу

Общество
Турция закрыла воздушное пространство для рейсов авиакомпании Flyone Armenia в Европу

Глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян сообщил, что Турция закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.

Глава авиакомпании рассказал, что пассажиры отмененных рейсов и представители Flyone Armenia поставлены перед фактом.

«По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции», — сообщил Арам Ананян.

Он отметил, что авиакомпания ведет работу с пассажирами и в ближайшее известит о дальнейших действиях.

Турецкая сторона никаких объяснений и комментариев не дала.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство РФ для рейсов в Европу будет закрыто до 2029 года.
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