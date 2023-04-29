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Заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике Юрий Королев скончался в возрасте 60 лет

Общество
Заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике Юрий Королев скончался в возрасте 60 лет

В 60-летнем возрасте скончался заслуженный мастер спорта Советского Союза по спортивной гимнастике Юрий Королев. О его смерти сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики.

«Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики», — пишет пресс-служба сообщества.

Малой родиной спортсмена является город Владимир. Губернатор области Александр Авдеев обратился к близким Королева с поддержкой. Глава региона отметил, что советский гимнаст является легендой в мире спорта, был и остается примером в своем родном городе.

Ранее сообщалось, что скончался бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров. Экс-форвард умер в хосписе в Нидерландах на 49-м году жизни.
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