Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
В ходе встречи Володин передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Политик подчеркнул, что доброжелательные отношения задают динамику развития сотрудничества между Москвой и Гаваной. По его мнению необходимо направить максимум усилий на законодательное закрепление двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с официальным визитом.