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Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем

Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

В ходе встречи Володин передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Политик подчеркнул, что доброжелательные отношения задают динамику развития сотрудничества между Москвой и Гаваной. По его мнению необходимо направить максимум усилий на законодательное закрепление двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с официальным визитом.
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