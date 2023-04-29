Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем

В ходе встречи Володин передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Политик подчеркнул, что доброжелательные отношения задают динамику развития сотрудничества между Москвой и Гаваной. По его мнению необходимо направить максимум усилий на законодательное закрепление двусторонних отношений.