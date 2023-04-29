В Израиле проходит массовый протест против судебной реформы перед началом работы кнессета

В субботу в различных городах Израиля проходят массовые протесты против реформы судебной власти, в том числе в Тель-Авиве.
В эти минуты на центральной улице Тель-Авива собрались сотни тысяч протестантов. Дороги центрального района перекрыты, милиционеры дежурят на месте проведения протестов.
Основная акция проходит на пересечении комплекса «Азриэлли», где расположены правительственные корпуса и штаб минобороны. Протестующие в оживленном ритме скандируют антиправительственные лозунги, размахивают флагами с национальной символикой. В некоторых местах устанавливаются сцены с телевизионными экранами, где транслируются речи оппозиционеров.
Организаторы акции субботнего протеста заявили, что планируют провести акцию в 150 местах на территории всей страны. Кроме городов, отдельные протестные акции проводятся в пустыни Негев в южной части страны.
Перед началом акции в Тель-Авиве организаторы протестов заявили о планах объявить дальнейший план действий по борьбе против судебной реформы. Оппоненты изменений, предложенных правительством Израиля, опасаются ограничения влияния Верховного Суда. Они полагают, что подобный шаг даст слишком много полномочий исполнительной ветви власти.
Ранее сообщалось, что Блогер Артемий Лебедев назвал Израиль «невероятно скучной» для жизни страной.