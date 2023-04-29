В Израиле проходит массовый протест против судебной реформы перед началом работы кнессета

Перед началом акции в Тель-Авиве организаторы протестов заявили о планах объявить дальнейший план действий по борьбе против судебной реформы. Оппоненты изменений, предложенных правительством Израиля, опасаются ограничения влияния Верховного Суда. Они полагают, что подобный шаг даст слишком много полномочий исполнительной ветви власти.