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Дмитрий Медведев отреагировал на блокировку его последнего поста в Twitter: «И как тебе такое Илон Маск?»

Общество
Дмитрий Медведев отреагировал на блокировку его последнего поста в Twitter: «И как тебе такое Илон Маск?»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что администрация социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) ограничила показ его последней записи на англоязычном аккаунте, обвинив его в нарушении правил платформы.

В ответ на наложенную на него блокировку, Медведев дублировал свой пост, где он призывает к разрыву дипломатических отношений с Польшей, в русскоязычном аккаунте, добавив английский и польский перевод текста.

«И как тебе такое, Илон Маск?», — обратился государственный деятель к владельцу социальной сети.

Медведев отметил, что русофобные высказывания с призывом уничтожить Россию социальная сеть почему-то не блокирует. Площадка не находит в них нарушения правил.

Ранее политик написал, что не видит необходимости поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока во главе страны стоят русофобы.
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