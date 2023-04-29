Дмитрий Медведев отреагировал на блокировку его последнего поста в Twitter: «И как тебе такое Илон Маск?»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что администрация социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) ограничила показ его последней записи на англоязычном аккаунте, обвинив его в нарушении правил платформы.
В ответ на наложенную на него блокировку, Медведев дублировал свой пост, где он призывает к разрыву дипломатических отношений с Польшей, в русскоязычном аккаунте, добавив английский и польский перевод текста.
«И как тебе такое, Илон Маск?», — обратился государственный деятель к владельцу социальной сети.
Медведев отметил, что русофобные высказывания с призывом уничтожить Россию социальная сеть почему-то не блокирует. Площадка не находит в них нарушения правил.
Ранее политик написал, что не видит необходимости поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока во главе страны стоят русофобы.