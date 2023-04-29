Военный эксперт Юрий Кнутов: Ударами по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым

Военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что удар БПЛА Вооруженных сил Украины по Севастополю анонсировал наступление Киева на Крымский полуостров.
По его мнению, украинские военные проверяют таким образом работу российских ПВО. Он отметил, что ВСУ могут в дальнейшем увеличивать удары по объектам инфраструктуры.
Кнутов в беседе с изданием Украина.ру предупредил — Киев должен понимать, что «ответные российские удары будут гораздо болезненнее, чем их удары».
Военный эксперт полагает, что Вооруженные силы России могут атаковать Николаев и Очаков. При этом Очаков может превратиться в базу Североатлантического альянса.
Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал об украинском способе запутать противника на поле боя.