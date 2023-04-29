«Как феникс, должен возродиться вновь»: «кибербойцы» представили проекты по развитию движения

Субботняя встреча КИБЕР ФРОНТА Z прошла в отремонтированном помещении «Патриот-бара» на Университетской набережной. Заведение стало официальном штабом «кибербойцов».
Депутат Госдумы РФ Василий Власов отметил, что это первое официальное собрание КИБЕР ФРОНТА Z после трагических событий 2 апреля.
«Как феникс, КИБЕР ФРОНТ Z должен возродиться вновь. Теперь мы все должны сделать для того, чтобы Максим, который пал жертвой теракта, погиб не просто так. Чтобы мы продолжали его дело: и журналистское, и то, что касается пропаганды и работы с молодежью, и со средним возрастом людей. Я уверен, что победа будет за нами и враг будет разбит», — сказал он.
На мероприятии присутствовал и предприниматель Евгений Пригожин. Он обсудил с участниками встречи наиболее острые и злободневные вопросы. Активисты определились с направлением работы и целями. Главные векторы развития КИБЕР ФРОНТА Z — патриотическое образование, культурное просвещение, сохранение исторической памяти и правдивое освещение событий СВО.
«Аудиторию нужно максимально сегментировать, и те проекты, которые здесь будут появляться, как раз направлены на то, чтобы эту аудиторию сегментировать. Если кто-то сможет объяснить причины спецоперации, ход спецоперации, проблемы спецоперации 50 людям, 1000 человек, то это уже хорошо», — уверен журналист Константин Придыбайло.
Телеведущая и политический обозреватель Надана Фридрихсон, поддержала проекты инициативных «кибербойцов» и отметила перспективные инновации, которые они смогут привнести в нашу жизнь в будущем.
«Тут будет представлено много самых разных проектов на военно-патриотические темы. Люди интересуются политикой, экономикой, СМИ, обществом, пытаются что-то менять, как-то продвигать интересные идеи в новых реалиях. Очень здорово и радостно, что это не «инициатива сверху», а то, что людям в принципе интересно. И я рада, что я свидетель этого», — отметила Надана.
На вечере были представлены первые программы по продвижению патриотического движения КИБЕР ФРОНТА Z. После рассмотрения и доработки «кибербойцы» смело приступят к воплощению этих проектов в жизнь.
«Очень важно показать, что страха нет, что все равно люди готовы сражаться за правду, что люди пойдут дальше. Нас не остановить запугиваниями, терактами. Не остановить людей, которые понимают, что на их стороне правда», — уверена телеведущая Мария Петрашко.