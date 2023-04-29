«Как феникс, должен возродиться вновь»: «кибербойцы» представили проекты по развитию движения

На мероприятии присутствовал и предприниматель Евгений Пригожин. Он обсудил с участниками встречи наиболее острые и злободневные вопросы. Активисты определились с направлением работы и целями. Главные векторы развития КИБЕР ФРОНТА Z — патриотическое образование, культурное просвещение, сохранение исторической памяти и правдивое освещение событий СВО.