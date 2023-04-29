Илон Маск назвал печать бумажной прессы «растратой природных ресурсов»

Предприниматель Илон Маск поддержал эко-активистов, выступающих за отмену бумажной прессы, заявив, что печать огромного количества тиражей газет ежедневно является растратой ресурсов природы.
Защитники природы запустили в социальной сети Twetter (заблокирована в РФ) кампанию по обвинению ряда крупных печатных изданий в «уничтожении лесов» ради производства бумажной корреспонденции. В том числе под удар попало The New York Times.
«Печать более сотни миллионов газет в день – это растрата природных ресурсов», — высказался миллиардер в продержку активистов в социальных сетях.
На заявление Маска отреагировали в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал «экопопулизм 21-го века», заподозрив предпринимателя в желании баллотироваться в президенты. Государственный деятель отметил, что идея закрытия The New York Times не лишена привлекательности для американского электората.
Ранее Маск в двух словах прокомментировал статью об украинском наступлении.