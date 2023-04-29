Власти Египта недовольны выбором чернокожей актрисы на роль Клеопатры в новом сериале

Руководство Египта обвинило американских кинопродюсеров компании Netflix в искажении истории из-за выбора на главную роль чернокожей Клеопатры. Новый сериал выйдет на экраны 10 мая.
Главную роль в фильме «Королева Клеопатра» сыграла чернокожая актриса Адель Джеймс. В кинокомпании выбор актрисы назвали данью многовековому диспуту о расе царицы.
Кинопродюсерам ответили на самом высоком уровне. Египетское правительство подготовило заявление, опубликованное на сайте Министерства туризма и древностей. В документе утверждается, что монеты и статуи времен Клеопатры изображали светлокожую женщину.
А генеральный секретарь совета древностей Мостафа Вазири заявил, что появление чернокожей Клеопатры в сериале является «фальсификацией египетской истории и вопиющим историческим заблуждением».
Царица Клеопатра VII правила в Древнем Египте с 51 по 30 год до нашей эры. Римские писатели Кассий Дион и Плутарх писали, что правительница была светлокожей и имела македонское происхождение.
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