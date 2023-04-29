Трое вооруженных грабителей совершили налет на бутик Bulgari в центре Парижа

В социальных сетях были опубликованы кадры с места происшествия. На них видны два мотоцикла, которые припаркованы около ювелирного магазина. Также в кадре видно человека, стоящего в шлеме, черной одежде и с оружием. В конце трое людей уезжают на двух мотоциклах.