Великий реформатор: 29 апреля родился император Александр II

29 апреля 1818 года родился великий русский император Александр II. В честь дня рождения царя ФАН публикует самые интересные факты из его биографии.
Любвеобильный и обожаемый женщинами
Императора любили многие. К нему хорошо относились политики, знакомые и, конечно, его приближенные. В частности, это касалось женщин. Александр II умел обворожить и влюбить в себя так, что дамы теряли голову.
Так, будучи еще совсем юным, во время одной из поездок по Европе, он воспылал любовью к молодой английской королеве Виктории, которая, несмотря на все обаяние молодого царя, не ответила ему взаимностью.
«Я совершенно влюбилась в Великого князя, он прелестный, он очаровательный молодой человек… С ним приятно и весело танцевать. Он невероятно сильный, так смело кружит, что я едва поспевала. Мы мчались вихрем!» – вспоминала сама королева Виктория.
Большой любовью Александра II стала его жена, Мария Федоровна, которая, хоть и была незаконнорожденной и считалась плохой партией, стала супругой царя. К слову, сама она не ждала успеха и даже не пыталась понравиться Романову, а он влюбился в нее без памяти.
«Милая Мама, что мне до тайн принцессы Марии! Я люблю ее, и я скорее откажусь от трона, чем от нее. Я женюсь только на ней, вот мое решение!» — отвечал Александр II на возражения родных.
Прожили супруги 40 лет, но верным мужем император не был. Он не скрывал любовниц, главной из которых стала его будущая вторая жена — Екатерина Долгорукова. С Екатериной Александр обвенчался сразу после смерти Марии Федоровны, даже не дожидаясь окончания траура.
Освободитель и реформатор, а также первый русский император, посетивший Сибирь
Еще до воцарения на престоле молодой Романов много путешествовал.
В 1837 году он совершил поездку, продлившуюся около 6 месяцев. Будущий государь объехал 20 губерний Российской империи. Александр II стал первым членом царской семьи, посетившим Сибирь. Там он встретился с декабристами, которые передали через юного наследника послание его отцу, Николаю I.
За время правления Александра II свершилось больше реформ, чем за все другие эпохи. Россия получила отмену крепостного права, за которую царя и прозвали «освободителем», а также судебную, земскую, финансовую и военную реформы.
Самодержец выиграл Русско-Турецкую войну, провел ряд масштабных присоединений зарубежных земель и продал Америке Аляску. Император призывал рассмотреть закон, который позволит ограничить власть самодержавия, но успел воплотить его.
Но, казалось бы, столь позитивные изменения пришлись по душе далеко не всем. И в истории России не было правителя, которого бы так же упорно, изощренно и настойчиво пытались уничтожить.
Лидер по числу покушений на убийство
Александр II печально знаменит огромным числом покушений на его жизнь. Существует легенда, что в молодости царю предсказали, что его будут «убивать» 8 раз.
Первое покушение было совершено 16 апреля 1866 года возле Летнего сада. Тогда выстрелившего толкнули, в результате пуля пронеслась над головой царя. Когда покушение было совершено второй раз, в 1867 году, пуля угодила в лошадь.
В 1879 году везение оказалось чуть ли не мистическим: недоброжелатели хотели взорвать поезд императора, но по счастливой случайности, Романов сел в другой состав. Убить его не удалось.
Попытка убийства была и дома у царя: взрыв в Зимнем дворце организовал недавно нанятый на работу плотник. Взрыв прогремел на первом этаже, где должен был находиться император. На этот раз его спасло опоздание.
В результате многочисленных попыток Александр II все-таки был убит 13 марта 1881 года от взрыва бомбы, брошенной ему прямо под ноги. На месте взрыва сын императора Александр III построил знаменитый храм — Спас-на-Крови.
Ранее, 28 апреля, могло бы исполниться 97 лет автору бессмертного романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. ФАН опубликовал несколько интересных фактов из жизни писательницы.