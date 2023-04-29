Великий реформатор: 29 апреля родился император Александр II

Большой любовью Александра II стала его жена, Мария Федоровна, которая, хоть и была незаконнорожденной и считалась плохой партией, стала супругой царя. К слову, сама она не ждала успеха и даже не пыталась понравиться Романову, а он влюбился в нее без памяти.