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Bloomberg: 400 миллионов долларов индийских энергетических компаний застряли в России

Экономика
Bloomberg: 400 миллионов долларов индийских энергетических компаний застряли в России

Энергетические компании Индии не в состоянии получать дивиденды на сумму до 400 миллионов долларов со своих активов в России, сообщает Bloomberg.

Государственные компании, такие как ONGC Videsh Ltd имеют доли в российских нефтяных и газовых месторождениях. Но дивиденды от этих активов застряли из-за сбоя в банковских каналах и трудностях при использовании доллара в условиях западных санкций.

Отдельно Нью-Дели столкнулся с подобными проблемами при покупке российской нефти. Однако Индия найдет способы заплатить, отмечают собеседники агентства.

Ранее ведущий эксперт преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в энергетической сфере.
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