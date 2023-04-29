Украинский экс-депутат Стецькив назвал сроки начала наступления ВСУ

Наступление ВСУ должно начаться до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы избежать сложностей на переговорах. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Тарас Стецькив.
«Нам придется идти вперед, и я думаю, что это должно быть до саммита в Вильнюсе», — сказал он в эфире телеканала «NTA».
Экс-депутат отметил, что в обратном случае участвовать в переговорах по вступлению в НАТО Украине будет проблематично. Он считает, что ВСУ следует начать наступление, несмотря на нехватку боеприпасов, хотя это и может привести к провалу наступления и скажется негативно на отношение Запада к Украине.
Стецькив объяснил, что дефицит снарядов вызван тем, что страны Евросоюза не могут принять коллективное решение относительно тендеров среди фирм-производителей боеприпасов.
Ранее президент Украины Владимр Зеленский заявил, что контрнаступление будет.