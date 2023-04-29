Украинский экс-депутат Стецькив назвал сроки начала наступления ВСУ

Экс-депутат отметил, что в обратном случае участвовать в переговорах по вступлению в НАТО Украине будет проблематично. Он считает, что ВСУ следует начать наступление, несмотря на нехватку боеприпасов, хотя это и может привести к провалу наступления и скажется негативно на отношение Запада к Украине.