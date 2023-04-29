«Бойцы продвинулись на 100-150 метров»: Пригожин доложил, что под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километра территории города

Украинские вооруженные силы контролируют только 2,98 квадратных километра территории Бахмута. Актуальные данные озвучил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Предприниматель оценил ситуацию в Бахмуте в аудиосообщении. Он отметил, что бойцы продвинулись вперед еще на 100-150 метров. При этом, по словам Пригожина, негативным образом на ситуации отражается снарядный голод.
«Погибших бойцов ЧВК "Вагнер" в результате снарядного голода 94 человека. Их должно было быть в пять раз меньше. Если бы нам хватало снарядов», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Недавно основатель ЧВК «Вагнер» дал интервью военкору Семену Пегову, в котором затронул тему нехватки боеприпасов. Пригожин потребовал привлечь виновных в снарядном голоде к ответственности.