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«Бойцы продвинулись на 100-150 метров»: Пригожин доложил, что под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километра территории города

Общество
«Бойцы продвинулись на 100-150 метров»: Пригожин доложил, что под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километра территории города

Украинские вооруженные силы контролируют только 2,98 квадратных километра территории Бахмута. Актуальные данные озвучил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Предприниматель оценил ситуацию в Бахмуте в аудиосообщении. Он отметил, что бойцы продвинулись вперед еще на 100-150 метров. При этом, по словам Пригожина, негативным образом на ситуации отражается снарядный голод.

«Погибших бойцов ЧВК "Вагнер" в результате снарядного голода 94 человека. Их должно было быть в пять раз меньше. Если бы нам хватало снарядов», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» дал интервью военкору Семену Пегову, в котором затронул тему нехватки боеприпасов. Пригожин потребовал привлечь виновных в снарядном голоде к ответственности.
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