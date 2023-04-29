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В Петербурге стартовала старейшая мотоциклетная выставка России IMIS-2023

ФАН-ТВ

Не со всех «железных коней» успели снять чехлы, а посетители уже стоят в метровых очередях за билетами. За 12 лет из невзрачного показа мотоциклов в торговом центре проект превратился в грандиозное событие, которое каждый год ждут любители байков.

В Петербурге стартовала старейшая мотоциклетная выставка России IMIS-2023

По словам руководителя проекта Константина Колдобского, цель мероприятия — не только продемонстрировать посетителям доступный для приобретения транспорт.

«Когда я выбирал мотоцикл и еще не имел никакого опыта, я подходил к разбирающимся людям и спрашивал их о мотоциклах. И мне сразу задавали вопрос: «а что ты хочешь с ним делать?». На нашей выставке человек ответ на этот вопрос может для себя найти», — пояснил Константин.

Тем, кто считает, что знает о мотоциклах все и ничего нового уже не увидит, однозначно стоит посетить петербургскую выставку. Ведь она удивляет не только количеством представленных двухколесных байков, но и их редкостью.

Директор выставки отметил, что на площадке представлена уникальная коллекция ретромотоциклов, включая восстановленные модели первой половины XX века.

В Петербурге стартовала старейшая мотоциклетная выставка России IMIS-2023
«У нас здесь второй раз подряд выставляется частная коллекция итальянских мотоциклов марки Ducati. Некоторые из них буквально в единичном экземпляре в мире, и вот один из них здесь», — рассказал Константин.

В рамках IMIS-2023 традиционно пройдет XV Международный форум общественных объединений и мотоклубов «МотоСаммит», а также II международный конгресс по малому машиностроению.

В Петербурге стартовала старейшая мотоциклетная выставка России IMIS-2023
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