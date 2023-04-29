В Петербурге стартовала старейшая мотоциклетная выставка России IMIS-2023

Не со всех «железных коней» успели снять чехлы, а посетители уже стоят в метровых очередях за билетами. За 12 лет из невзрачного показа мотоциклов в торговом центре проект превратился в грандиозное событие, которое каждый год ждут любители байков.
По словам руководителя проекта Константина Колдобского, цель мероприятия — не только продемонстрировать посетителям доступный для приобретения транспорт.
«Когда я выбирал мотоцикл и еще не имел никакого опыта, я подходил к разбирающимся людям и спрашивал их о мотоциклах. И мне сразу задавали вопрос: «а что ты хочешь с ним делать?». На нашей выставке человек ответ на этот вопрос может для себя найти», — пояснил Константин.
Тем, кто считает, что знает о мотоциклах все и ничего нового уже не увидит, однозначно стоит посетить петербургскую выставку. Ведь она удивляет не только количеством представленных двухколесных байков, но и их редкостью.
Директор выставки отметил, что на площадке представлена уникальная коллекция ретромотоциклов, включая восстановленные модели первой половины XX века.
«У нас здесь второй раз подряд выставляется частная коллекция итальянских мотоциклов марки Ducati. Некоторые из них буквально в единичном экземпляре в мире, и вот один из них здесь», — рассказал Константин.
В рамках IMIS-2023 традиционно пройдет XV Международный форум общественных объединений и мотоклубов «МотоСаммит», а также II международный конгресс по малому машиностроению.