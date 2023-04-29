События на Украине к 21:00 29 апреля: удар по штабу группировки «Херсон», Зеленский готов наступать без F-16

Предприниматель отметил, что фланги, которые формально удерживаются армией, не перестают быть зоной ответственности ЧВК «Вагнер», так как в случае снятия бойцов с этих позиций противник сможет пройти через оставленные позиции и отрезать наступающую группировку «музыкантов».