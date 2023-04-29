События на Украине к 21:00 29 апреля: удар по штабу группировки «Херсон», Зеленский готов наступать без F-16

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 29 апреля.
Обстановка под Бахмутом
Бизнесмен Евгений Пригожин в ходе интервью военному корреспонденту Семену Пегову сообщил о несоответствии действительности заявлений о роли регулярных подразделений ВС РФ под Бахмутом.
Предприниматель отметил, что фланги, которые формально удерживаются армией, не перестают быть зоной ответственности ЧВК «Вагнер», так как в случае снятия бойцов с этих позиций противник сможет пройти через оставленные позиции и отрезать наступающую группировку «музыкантов».
Впрочем, несмотря на все это штурмовые отряды «оркестра» продолжают теснить противника в стратегическом городе и наступать сразу с нескольких направлений.
Служба безопасности Украины (СБУ) тем временем объявила иностранных наемников под Бахмутом вне закона и предупредила население о необходимости предоставлять актуальную информацию о контрабанде оружия иностранцами.
Ситуация на других участках
Вооруженные силы России в течение минувших суток поразили 92 артпозиции и 126 районов сосредоточения войск противника. При этом был сбит украинский Ми-8 над Райгородком, а также перехвачены 14 беспилотников и 4 реактивных снаряда.
На линии соприкосновения ВСУ за сутки потеряли около 925 военнослужащих, 11 бронемашин, 23 автомобиля, 3 гаубицы Д-20 и 4 Д-30, 3 танка, 3 боевые машины пехоты, самоходки «Акация» и «Гвоздика», 2 радиолокационные станции AN/TPQ-50.
Отдельно отмечается, что вечером 28 апреля высокоточным оружием был нанесен удар по скоплению командования украинской группировки «Херсон». Заявлено о достижении цели атаки.
Кроме того, в прошедшие сутки в районах Шахтерского и Успеновки уничтожены склады боеприпасов 72-й и 110-й бригад ВСУ.
Украина
Евросоюз выделит дополнительно миллиард евро на нужды «экстренного восстановления» Украины, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Всего же, по оценкам европейцев, полная реконструкция инфраструктуры страны требует около 411 миллиардов евро.
Тем временем Владимир Зеленский выразил готовность начать наступление ВСУ, не дожидаясь поставок западных военных самолетов. В частности, речь идет об F-16, которые Киев неоднократно запрашивал. Вашингтон объясняет отказ от передачи авиации отсутствием на Украине подходящей инфраструктуры и обученного летного состава.