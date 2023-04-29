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Артиллеристы ВС РФ благодаря разведданным с коптеров заманили боевиков ВСУ в ловушку на Авдеевском направлении

Армия
Артиллеристы ВС РФ благодаря разведданным с коптеров заманили боевиков ВСУ в ловушку на Авдеевском направлении

Российские артиллеристы загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение. Кадры с места событий появились в Сети.

Для этого военнослужащие ВС РФ задействовали БПЛА. Российские солдаты получали разведданные с коптеров в режиме реального времени, что позволяло отслеживать перемещения украинских боевиков и нанести ряд точечных ударов по их позициям.

Ранее стало известно, что новые комплексы вооружения, созданные российскими специалистами на основе обычных авиабомб ФАБ различной мощности, позволили бомбардировщикам ВКС РФ наносить удары, не заходя в зону ПВО противника.
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