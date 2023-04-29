«Игра в одни ворота»: Перенджиев выразил мнение о необходимости реформирования ОДКБ

На больших переговорах в Индии, в Нью-Дели 28 апреля встретились главы министерств обороны стран-участниц ШОС. Главным вопросом стало обсуждение региональной и международной безопасности. Представитель России Сергей Шойгу в рамках саммита обратил внимание на сегодняшнюю политику Вашингтона и его пособников, стратегический замысел которых заключается в провоцировании других стран к военному столкновению с неугодными государствами, в первую очередь с РФ и Китаем.
На фоне этого в авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение о необходимости реформирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что нынешняя инфантильность стран-участниц не дает в полной мере исполнять данные друг перед другом обязательства по защите интересов в первую очередь в обеспечении безопасности партнеров Договора. В то время, как отдельные участники ШОС куда активнее в этой области.
«ШОС, как ОДКБ». Колонка Александра Перенджиева
Прежде всего хочу начать с того, что изначально ШОС образовывалась не как военная организация, а скорее, как экономический союз. Единственное, в рамках ШОС был и существует Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) со штаб-квартирой в Ташкенте. Хочу обратить внимание, что не так давно министр обороны Китая Ли Шанфу был в России, до этого сам глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил страну и, конечно, в рамках этих визитов обсуждались вопросы обеспечения безопасности государств. Самое интересное то, что речь идет именно о коллективной безопасности в рамках ШОС.
При этом, ситуации с Украиной и, пожалуй, ранее с Сирией показали, что наши союзники по ОДКБ по сути остались формальными союзниками и нигде, ни в чем, никогда не поддерживали Россию. Ну, разве что, за редким исключением. Здесь обращаю внимание, что Армения все-таки частично участвовала в защите этнических армян в Сирии. Также ОДКБ во всей красе показала себя в защите Казахстана при январских событиях 2022 года. Стоит отметить, что события в Казахстане были предотвращены в большей степени благодаря России. Это все говорит о том, что Россия среди стран ОДКБ всегда стояла на защите этих государств. В то же время политика союзников по ОДКБ в отношении России больше похожа на «игру в одни ворота». Они в ОДКБ, чтобы их защищали, а сами, что касается обеспечения безопасности России, остаются в стороне. Может быть, только кроме Республики Беларусь, с которой в рамках союзного государства, мы образуем единое военное пространство. В принципе достаточно вспомнить отказ Армении проводить на своей территории учения ОДКБ, до этого Киргизия проявила свой протест в этом плане.
Наверное, я возьму на себя смелость сказать, что наметился определенный кризис самой организации ОДКБ. Конечно, он связан с украинским кризисом напрямую. Если с Сирией была другая ситуация, то с Украиной история разворачивается так, как мы с вами видим. Вспомним еще отношение наших союзников к признанию Абхазии и Южной Осетии. Ведь только Россия защитила эти республики от геноцида со стороны Грузии и тех же натовских наемников, которые также пытались учинить геноцид южно-осетинского и абхазского народов. Эти моменты наши союзники не принимают. Причем мы не говорим об их участии в спецоперации. Но не будем забывать, что все-таки они в определенных смыслах военные союзники. Но здесь мы, к сожалению, видим очень холодный подход хоть к какой-то помощи.
Чего не скажешь о Китае. Казалось бы, мы официальными военными союзниками не являемся, однако взаимодействуем в обеспечении безопасности Северного морского пути в особенности в Тихом и Индийском океанах. Вспоминаем тут же трехсторонние военные учения России, Ирана и Китая. Иран, кстати, входит в состав ШОС.
Вернемся к совещанию министров иностранных дел ШОС. Вольно-невольно здесь встает вопрос о формировании новой системы коллективной безопасности прежде всего в Азии, а быть может на всем континенте — Евразии. Повторюсь, формально мы с Китаем не являемся военными союзниками в рамках ШОС. Тем не менее, как мне кажется, именно на заседании министров ШОС российский представитель фактически делает новый шаг к пересмотру субъектности системы коллективной безопасности. Зачем нам в принципе ОДКБ в нынешнем виде? Смотрите, на сколько привлекательно выглядит ШОС со стороны вопросов безопасности. Армения является страной-партнером ШОС. Кстати, как и Турция, и Азербайджан. Ввиду того, что сейчас Россия и Китай все больше сближаются именно в военной сфере, то и в ШОС начинают определяться более четкие именно военные аспекты, именно вопросы формирования коллективной безопасности.
Полагаю, сейчас мы должны говорить о процессе переинституциализации. Те институты, которые когда-то были созданы на постсоветском пространстве для обеспечения собственной безопасности России, дали слабину. А в рамках ШОС в союзе прежде всего с Китаем, мы можем обеспечить и безопасность той же самой средней Азии, и Центральной как таковой. Здесь возможно говорить и о расширении масштабов. То есть рассматриваем не только постсоветское пространство, ну и в целом Азию, говорим про океаны, и о совместных действиях с Китаем в области обеспечения безопасности в Средиземном, Балтийском морях, где, к слову, проводились военно-морские учения.
Такая система коллективной безопасности, на мой взгляд, более перспективна, чем та, которую мы пытались выстроить со странами — нынешними участниками ОДКБ. Тем более, что эти страны в рамках ОДКБ проявляют серьезную инфантильность, когда дело доходит до безопасности другого государства, не только России, но и своей собственной. Здесь за примерами далеко ходить не надо. Посмотрите, в рамках ОДКБ у нас два государства вступают в вооруженные конфликты — Таджикистан и Киргизия. Это, конечно, говорит о серьезном кризисе.
России нужны сильные союзники, как Китай и Индия. Здесь частично мы перекликаемся с другой организацией — БРИКС. Здесь также могут рассматриваться вопросы образования коллективной безопасности. Например, вспоминаем участие ЮАР в совместных военно-морских учениях с Китаем и Россией.
Это переформатирование институционального дизайна в сфере международной безопасности. То есть институты, которые должны были обеспечить безопасность, как, к примеру, ОБСЕ, что также показали свою несостоятельность в особенности урегулирования конфликта в Донбассе. Сотрудники ОБСЕ фактически являлись агентами службы безопасности Украины, ВСУ, наверное, и американских ЦРУ и так далее. Они не предприняли ничего для того, чтобы предотвратить убийства и расстрелы жителей Донбасса. Собственно говоря, ничего эта организация и не делала. Ну, Нормандская четверка тоже фактически показала свою несостоятельность. Открыто показали свой мошеннический характер представители — бывшие главы Германии и Франции.
Поэтому Россия, Китай и другие страны, я думаю, ищут новые пути объединения в сфере безопасности и механизмы ее обеспечения. Тем более в условиях, когда коллективный Запад во главе с США попрал все принципы международного права. Фактически все институты безопасности, которые до этого были созданы, Запад обратил в свою сторону. И теперь эти самые институты безопасности превратились в «институты опасности». Теперь остается главным вопрос: как объединяться на основе именно защиты наших интересов в условиях нарастающей агрессии со стороны США и в целом коллективного Запада. Но этот интерес должен быть взаимным с другими государствами, такими как Китай, Индия и другими государствами-участниками ШОС.