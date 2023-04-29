«Игра в одни ворота»: Перенджиев выразил мнение о необходимости реформирования ОДКБ

При этом, ситуации с Украиной и, пожалуй, ранее с Сирией показали, что наши союзники по ОДКБ по сути остались формальными союзниками и нигде, ни в чем, никогда не поддерживали Россию. Ну, разве что, за редким исключением. Здесь обращаю внимание, что Армения все-таки частично участвовала в защите этнических армян в Сирии. Также ОДКБ во всей красе показала себя в защите Казахстана при январских событиях 2022 года. Стоит отметить, что события в Казахстане были предотвращены в большей степени благодаря России. Это все говорит о том, что Россия среди стран ОДКБ всегда стояла на защите этих государств. В то же время политика союзников по ОДКБ в отношении России больше похожа на «игру в одни ворота». Они в ОДКБ, чтобы их защищали, а сами, что касается обеспечения безопасности России, остаются в стороне. Может быть, только кроме Республики Беларусь, с которой в рамках союзного государства, мы образуем единое военное пространство. В принципе достаточно вспомнить отказ Армении проводить на своей территории учения ОДКБ, до этого Киргизия проявила свой протест в этом плане.