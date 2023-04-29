Пропавших в Нижегородской области девочек нашли живыми

В Нижегородской области двух девочек, которые пропали в 29 апреля, нашли живыми. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В ведомстве рассказали, что сейчас девочкам пяти и семи лет ничего не угрожает, в скором времени их передадут законным представителям.
Также информацию о том, что детей нашли, подтвердили в организации «Волонтер», занимавшейся поисками. Неизвестно, где все это время находились потерявшиеся дети.
Уточняется, что девочки ушли гулять и пропали. К поиску приступили 11 сотрудников правоохранительных органов, два кинолога и патрули наружной службы.
Ранее полицейские Армении нашли гражданку России, которая считалась пропавшей без вести на Родине.