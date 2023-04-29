СК России намерен дать правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве

Следственный комитет России намерен дать правовую оценку захвату властями Польши здания школы при российском посольстве в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба СК со ссылкой на поручение главы ведомства Александра Бастрыкина.
Сообщается, что СК должен запросить в МИД России необходимую информацию по данному инциденту. На его основе в дальнейшем будет дана правовая оценка захвату школы при посольстве в Варшаве
«Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — говорится в заявлении СК.
Ранее МИД России назвал захват школы при российском посольстве в Варшаве враждебными действиями со стороны властей Польши. В ведомстве напомнили, что подобные действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.