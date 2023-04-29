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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски

Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 6,2 наблюдалось в прибрежных районах Аляски, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зарегистрированы в субботу, 29 апреля, сообщает ведомство. Глубина очага землетрясения составляла 77 километров, отметили сейсмологи. Эпицентр находился в 106 километрах восточнее поселка Чигник.

Ранее жителей Новой Зеландии предупреждали о риске цунами в прибрежных районах из-за двух мощных землетрясений. В центре Тихого океана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,3.
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