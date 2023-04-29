Bloomberg: Брюсссель может дать членам ЕС отсрочку на корректировку бюджетов за военные вложения

Источники в ЕС сообщили, что военные расходы, в том числе снаряды и пули, будут рассматриваться как поддержка одной из стратегических целей Евросоюза. Поддержка таких мер продлит до семи лет то время, за которое национальные правительства должны будут скорректировать свои бюджеты.