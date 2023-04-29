Bloomberg: Брюсссель может дать членам ЕС отсрочку на корректировку бюджетов за военные вложения

Евросоюз рассматривает возможность предоставить странам-членам дополнительное время для балансировки сюжетов, если они инвестируют в производство боеприпасов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Источники в ЕС сообщили, что военные расходы, в том числе снаряды и пули, будут рассматриваться как поддержка одной из стратегических целей Евросоюза. Поддержка таких мер продлит до семи лет то время, за которое национальные правительства должны будут скорректировать свои бюджеты.
Представитель Еврокомиссии сообщил агентству, что для получения дополнительного времени на балансировку бюджетов предложения по военным вложениям должны быть «подробными и поддающимися проверке». Ожидается, что инвестиционные проекты стран-членов будут оцениваться в Брюсселе.
Ранее в Евросоюзе заявили, что для быстрого восстановления Украины понадобится 40 млрд долларов.