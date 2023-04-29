Бизнес-эксперт Журавлев рассказал о главных мошеннических схемах при покупке туров

Бизнес-эксперт Николай Журавлев объяснил, с какими проблемами могут столкнуться туристы при заказе туров через специальные агентства. Слова специалиста приводит издание «Газета.Ru».
Он подчеркнул, что многие аферисты создают мошеннические компании. Нередко сайты и соцсети подражают уже известным организациям.
«Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники, например, на сторонних сайтах с отзывами или на тематических форумах», – предостерег Журавлев.
Некоторые организации требуют чрезмерную предоплату. В таком случае, если человек может потерять свои деньги, вернуть их будет невозможно. Чтобы избежать такого сценария, нужно выбирать агентства с гибкими условиями оплаты.
Не стоит обманываться и искать слишком выгодные предложения. Нередко компании заманивают клиента, а затем меняют условия.
Ранее глава миграционно-визового отдела Express Юлии Отвагиной сообщила, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенской визы. Среди основных причин – некорректное использование предыдущих.