Украинский депутат Гончаренко заявил, что получает угрозы от команды президента Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко получает угрозы от администрации президента страны Владимира Зеленского. Об этом он рассказал через личный Telegram-канал.
Ранее политик потребовал от правительства вернуть бойцам ВСУ, находящимся в тылу, выплаты в размере 30 тысяч гривен (815 долларов). Перед этим соответствующую инициативу одобрил парламент государства, однако никаких компенсаций не последовало.
В пятницу, 28 апреля, правоохранители задержали дальнюю родственницу Гончаренко и ее супруга. Последний представляет партию «Европейская солидарность» в Одесском областном совете.
При этом депутат связал произошедшее с тем, что взятая под стражу женщина имеет схожую с ним фамилию. Как он указал, процесс инициировал руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.
«Это так офис Зеленского мстит мне за защиту наших военных? Мне поступали угрозы за борьбу за возвращение выплат нашим военным», — добавил парламентарий.
Меж тем стало известно, что Дания планирует выделить 1 миллиард евро на поддержку Украины. Подробностями поделился министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.