Психолог Светлана Морозова раскрыла небанальные причины детской психосоматики

Отчего могут болеть наши дети? Психолог Светлана Морозова рассказала корреспонденту ФАН о том, как, а главное зачем, рождается детская психосоматика.
Есть мнение о том, что любые болезни не приходят просто так. Как правило, они что-то означают или являются следствием — и не всегда того, что ребенок отказался надевать шапку. Бывают причины куда глубже, серьезнее и даже опаснее.
Речь идет о так называемой психосоматике. Что означает этот термин и как рождается явление — рассказала детский психолог Светлана Морозова.
Какой бывает психосоматика и отчего она возникает?
Эксперт в области детской психологии Светлана Морозова разделяет детскую психосоматику на «осознанную» и «неосознанную».
По словам специалиста, ребенок и даже взрослый может неосознанно заболевать из-за страха идти в школу, если там происходит буллинг. У ребенка в такой ситуации может, например, заболеть живот. Человека также могут пугать конкретные или наоборот неизвестные люди и прочие социальные явления. Психолог считает, что причина «неосознанной» психосоматики кроется именно в страхе «идти на социум».
«Психосоматика устроена так, что, если нас что-то пугает, тут нам важно понять, что разыгрывает ребенок, почему ему важно болеть. У него на это есть причина. Это может быть вторичная выгода: когда в связи с болезнью он с чем-то не столкнется — с какими-то рисками, страхами. Ребенок чувствительный, он боится всего неизвестного, и его никак не могут научить, как с этим справляться. Он будет этого избегать», — убеждена психолог.
Если в жизни ребенка складывается ситуация травли, буллинга, или другая, страшная для него, проблема — он будет «болеть».
«У ребенка нет аргументов просто не пойти в школу. Он будет заболевать: «У меня болит живот». Он может вызывать рвоту. А на самом деле что-то предшествует этому, и нам, взрослым, важно научиться замечать, что происходит — в какой момент происходит саботаж, в какой момент тело помогает ребенку чего-то избежать», — рассказывает Светлана Морозова.
Возможность «отреагировать» стресс
Когда организм человека накопил какой-то стресс, какой-то ужас, какое-то переживание, которое человек не может выразить словами, это тоже может выливаться в психосоматику.
Согласно этимологии, явление называется психосоматика, поскольку происходит от двух греческих слов: psyhe — душа и soma — тело. Когда психика не может справиться с чем-то страшным, она отдает работу телу, которое начинает отрабатывать все эти реакции. В результате ребенок болеет.
«Телу нужно отреагировать на стресс, а ребенку никто не помогает это сделать. Выгода? Ну конечно, для ребенка болезнь — это выгода, потому что он так может не сойти с ума, он так может прожить и пережить проблему», — отмечает психолог.
Но больше всего, по словам специалиста, дети болеют, когда сталкиваются с каким-то риском. Родителям стоит это отслеживать, иначе велик риск, что такое поведение перейдет в патологию, и сформируется защитная стратегия избегания.
«Если мы не замечаем этого вовремя, то разворачивается так называемая психологическая защита избегания, избегание путем заболевания, например», — замечает специалист.
Отсутствие любви
Еще одна большая выгода для детской болезни — когда родители проявляют мало любви в обычной жизни. Ребенок запоминает: когда он болеет, мама не идет на работу, она рядом, очень внимательна и заботлива. По словам психолога, дети так прямо и говорят: «когда я болею, все вокруг меня бегают, мне можно все».
По словам эксперта, родители должны делать выводы и давать все это ребенку без болезни, чтобы у него не было такой вторичной выгоды.
«Какой можем вывод сделать? Давайте дадим ребенку это без болезни. Когда мы дадим ему больше внимания и любви, ему не нужно будет болеть», — убеждена Морозова.
Травма найдет отражение во взрослой жизни
Если в юном возрасте не хватало любви, человек будет «добиваться» ее и во взрослом возрасте — и теми же способами. Так рождаются манипуляторы. По словам психолога, все, чего ребенку не хватило в детстве, он будет проецировать на взрослую жизнь и, как правило, на своего партнера.
«Мы почти все так и делаем: чего не хватило — мы начинаем трясти своего партнера. Мне не хватило маминой любви — я начинаю требовать ее от партнера: «Ты меня не хочешь слушать», «Ты меня не хочешь видеть», «Смотри, мне плохо!». Человек начинает заболевать для того, чтобы получить любовь, вместо того, чтобы сказать: «Мне очень хочется, чтобы ты меня обнял, чтобы ты меня пожалел, спросил, как у меня дела»…»,— делится специалист.
Светлана Морозова отмечает: этому надо учить именно в детстве. Психолог убеждена: как ребенок научится в раннем возрасте, так он и будет действовать, будучи взрослым.
«Все, что делают мама и папа, мы как будто проглатываем внутрь. Вопросы родителей про заботу о ребенке — они потом встраиваются внутрь, и становятся про нашу заботу о себе. И, если мы не умеем заботиться о себе, то можем естественно перекладывать эту заботу на других. Мы ждем ее от них, но, не получив, сами даем им много заботы, потому что очень хотим, чтобы позаботились о нас», — дополняет свою мысль эксперт.
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