Психолог Светлана Морозова раскрыла небанальные причины детской психосоматики

Если в юном возрасте не хватало любви, человек будет «добиваться» ее и во взрослом возрасте — и теми же способами. Так рождаются манипуляторы. По словам психолога, все, чего ребенку не хватило в детстве, он будет проецировать на взрослую жизнь и, как правило, на своего партнера.