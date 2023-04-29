Председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с официальным визитом

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл на Кубу с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.
В программу визита спикера ГД входит первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) островного государства. Кроме того, запланированы встречи Володина с руководством Кубы.
Представители парламентов стран обсудят вопросы законодательного обеспечения в ряде сфер, интересующих обе стороны. В частности, будут подняты вопросы финансов и инвестиций, образования, туризма, сельского хозяйства и энергетики.
Ранее политолог Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу.